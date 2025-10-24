En Hongrie, le 23 octobre confirme la dynamique en faveur de Péter Magyar

Le prétendant au pouvoir Péter Magyar a fait déferler le 23 octobre à Budapest une foule environ deux fois plus nombreuse que celle du Fidesz.

Texte et photos : Corentin Léotard

« 1956, Révolution. 2026, Changement de régime ». C’est derrière cette banderole que Péter Magyar a lancé sa « marche nationale » jeudi après-midi à Budapest. Une marée humaine nettement supérieure à cent mille personnes et vraisemblablement proche de deux cent mille a déferlé le long de l’avenue Andrássy, les Champs-Elysées hongrois. « La liberté commence là ou la peur disparaît », proclame une autre banderole tendue au-dessus du parcours. « On n’a pas peur ! », scande la foule et « Árad a Tisza! », « la Tisza déborde ! », le nom du parti de Péter Magyar.

Dans la foule, des gens de tous âges, Budapestois et venus de province, visiblement heureux de se compter aussi nombreux, et à l’image de ce que souhaite représenter Péter Magyar : une Hongrie positive, joyeuse . . .

