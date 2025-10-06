Bijoux et pouvoir : l’art discret mais influent de la Slovaque Nataša Štefunková

Dans les coulisses du pouvoir en Europe centrale, une joaillière slovaque façonne l'image publique de grandes figures politiques. Ses créations, portées par des femmes influentes comme Zuzana Čaputová ou Christine Lagarde, racontent une histoire de style, de symboles et de diplomatie silencieuse.

Pendant longtemps, les femmes politiques d’Europe centrale ont été cantonnées à des stéréotypes : discrètes ou excessivement stylisées. Mais des figures comme Zuzana Čaputová, ancienne présidente de la Slovaquie, ou Markéta Pekarová-Adamová, présidente du parlement tchèque, ont démontré qu’il est possible de conjuguer autorité et raffinement dans cette région.

Ce portrait ne s’attarde pas sur les femmes politiques elles-mêmes, mais sur Nataša Štefunková, joaillière basée à Bratislava, qui a accompagné Čaputová dans sa représentation publique. Ses créations ont également été portées par Christine Lagarde, ancienne ministre française et actuelle présidente de la Banque centrale européenne.

De la collaboration à l’amitié

Nataša Štefunková a rencontré Zuzana Čaputová alors que celle-ci envisageait à peine de se présenter à l’élection présidentielle de 2019. À l’époque . . .

