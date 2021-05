Diaspora privée de nationalité slovaque, jeunes diplômés qui vont et viennent entre la Slovaquie et le reste de l'Europe, fuite des cerveaux vers la Tchéquie et ailleurs... Comme ses voisins, la Slovaquie fait face à de nombreux défis démographiques. Pour comprendre ses enjeux, nous avons rencontré Zuzana Palovic, fondatrice de l'ONG Global Slovakia . . .

Thomas Laffitte Journaliste au Courrier d’Europe centrale basé à Budapest. Diplômé d’histoire contemporaine à La Sorbonne et de Relations Internationales à l’Université d’Europe centrale (CEU), auteur d’un livre portant sur les relations franco-hongroises pendant les années 1980.