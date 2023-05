Vers un rapprochement de Kyïv avec l’opposition bélarussienne ?

La dissidence bélarussienne, réprimée par le plus proche allié de Poutine, voudrait faire cause commune avec Kyïv. Mais les autorités ukrainiennes ne la reconnait pas comme un partenaire sérieux pour combattre la Russie. La furtive poignée de mains entre Sviatlana Tsikhanoŭskaïa et Volodymyr Zelensky est-elle le signe d'un rapprochement ?

La poignée de main entre Volodymyr Zelensky et Sviatlana Tsikhanoŭskaïa, dimanche 14 mai, peut sembler anecdotique. Or, Kyïv semble amorcer un changement de discours, plus ouvert à l’égard des dissidents au régime d’Alexandre Loukachenko, après avoir tenue des mois à distance la cheffe de l’opposition bélarussienne . . .