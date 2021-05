Après une ligne de trains de nuit reliant Belgique et Tchéquie, RegioJet et European Sleeper préparent l'ouverture d'un Varsovie-Ostende, via l'Allemagne. La compagnie tchèque poursuit son investissement du train de nuit au départ et à destination de l'Europe centrale . . .

Gwendal Piégais Doctorant en histoire, Université de Bretagne occidentale, spécialisé en histoire militaire, Première Guerre mondiale, Europe Centrale, Russie impériale et soviétique