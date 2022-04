Ukraine en guerre : menaces sur les archives – À l’Est du nouveau #20

Un épisode de l’émission « À l’Est, du nouveau » en compagnie de Juliette Cadiot, historienne, spécialiste de la Russie impériale et soviétique, pour évoquer les destructions et spoliations d’archives en Ukraine et en Europe centrale et orientale.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Gwendal Piégais, en collaboration avec Matthieu Boisdron.

Épisode n°20. En Ukraine, des richesses culturelles en péril.



Un patrimoine inestimable autant qu’une base de travail pour les historiens est aujourd’hui exposé aux destructions, voire aux spoliations, que pourrait commettre l’armée russe en Ukraine : les archives. Ces documents, ces archives du passé soviétique d’Europe centrale et orientale, de ce passé tant ukrainien que russe, se trouvent au cœur du conflit qui fait rage actuellement à l’Est. Pour évoquer ces enjeux, Gwendal Piégais reçoit Juliette Cadiot, historienne de la Russie impériale et de l’Union soviétique. Directrice d’études à l’EHESS, elle a notamment signé plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’URSS, dont La société des voleurs. Propriété et socialisme sous Staline et le Laboratoire impériale. Russie-URSS, 1860-1940.

