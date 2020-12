Les grandes famines soviétiques, entre 1931 et 1933, ont causé la mort de 4 millions d’Ukrainiens, 1,5 millions de Russes et 1,5 million de Kazakhs. Entretien avec Nicolas Werth, auteur du récent Que sais-je ? Les grandes famines soviétiques, et président de l'association "Mémorial France", consacré à ces famines provoquées par la politique stalinienne. Par Gwendal Piégais . . .

Nicolas Werth Historien, spécialiste de l’histoire de l’Union soviétique. Directeur de recherche à l’IHTP et président de l'association Mémorial France.