La Pologne alliée d’Hitler ? Ce que disent vraiment les archives brandies par Poutine

Vladimir Poutine a récemment accusé le Parlement européen de réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale au détriment de la Russie et de ses héros de guerre. Archives en main, il a pointé du doigt la Pologne, qu’il accuse d’avoir été l’architecte de ses propres malheurs et d’avoir été complice de l’antisémitisme du Reich hitlérien. Gwendal Piégais a interrogé Sergey Radchenko, un historien qui a passé au crible le cours d’histoire dispensé par le président russe.

La scène a surpris plus d’un observateur international. A l’occasion d’une rencontre informelle entre les chefs d’État de la Communauté des États indépendants, devant le Premier ministre arménien, les présidents des républiques du Turkménistan, d’Azerbaïdjan, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de Moldavie ainsi que des présidents tadjik et ouzbek, Vladimir Poutine s’est livré à une attaque oratoire remarquée contre les pays européens. Documents d’archives en mains, pile de notes sous le coude, le président de la Fédération de Russie s’est exprimé pendant près d’une heure sur les causes de la Seconde Guerre mondiale.

Lors de cet exposé, le dirigeant russe a cherché à mettre en avant la responsabilité polonaise dans le déclenchement du conflit et a dénoncé la récente adoption, par le Parlement européen, d’une résolution relative à « l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe » mettant en cause l’Union Soviétique à part égale avec le IIIe Reich hitlérien. Sergey Radchenko, spécialiste de la diplomatie soviétique, professeur à l’Université de Cardiff s’est livré à une lecture approfondie du discours de Vladimir Poutine et l’a confronté aux archives sur lesquelles il s’appuie. Pour « Le Courrier d’Europe centrale », l’historien livre son analyse des accusations formulées par le président russe.

Banalité d’un pacte ?

Vladimir Poutine soutient que le pacte Molotov-Ribbentrop d’août 1939 qui, selon les historiens, a largement contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en ouvrant la voie au partage de la Pologne entre l’Allemagne et l’URSS, n’était pas particulièrement inhabituel dans le contexte de l’époque. L’accusation du président russe est double : il présente le pacte germano-soviétique comme le reflet d’une posture défensive face aux puissances occidentales tout en minimisant les gains territoriaux soviétiques en Pologne et dans les pays baltes. Poutine, en revanche, renverse la charge accusatoire en direction des accords de Munich de septembre 1938. L’accord des puissances occidentales franco-britanniques au démantèlement de leur allié Tchécoslovaquie constitue selon lui la principale raison à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.

« La partition de la Tchécoslovaquie a été cruelle et cynique. Nous avons toutes les raisons de dire que les accords de Munich ont été le tournant de l’histoire à la suite duquel la Seconde Guerre mondiale est devenue inévitable », a affirmé M. Poutine. D’après Sergey Radchenko, « rien dans cette affirmation particulière ne rencontrerait de fortes objections de la part d’historiens sérieux. Il n’est pas inhabituel de prétendre que Munich a été un tournant important menant au conflit. »

Poutine poursuit en affirmant que si la France avait tenu ses engagements militaires envers la Tchécoslovaquie, l’Union soviétique se serait tenue prête à intervenir, conformément aux accords conclus avec ces deux pays, et à la condition que la Pologne coopère et laisse les troupes et l’aviation soviétiques traverser son territoire. À l’appui de cette accusation, « Vladimir Poutine cite une dépêche diplomatique du 25 mai 1938 en provenance de l’ambassadeur soviétique à Paris, Yakov Surits, et adressée au commissaire soviétique aux Affaires étrangères, Maksim Litvinov. » Surits relate sa conversation avec le Premier ministre français Édouard Daladier. Ce dernier avait tenté de savoir si la Pologne soutiendrait la Tchécoslovaquie contre une agression allemande .

Et, nous indique Sergey Radchenko, Daladier déclare : « Non seulement nous ne pouvons pas compter sur le soutien polonais mais rien ne garantit que la Pologne n’attaquera pas par derrière ». Daladier avait en effet demandé à l’ambassadeur de Pologne à Paris Juliusz Łukasiewicz si les Polonais autorisaient les troupes soviétiques à venir en aide à la Tchécoslovaquie. « Łukasiewicz a répondu par la négative. » Il a ensuite demandé s’ils autoriseraient les avions soviétiques à survoler la Pologne. « Łukasiewicz a déclaré que les Polonais ouvriraient le feu sur eux. » La posture polonaise vis-à-vis de la Tchécoslovaquie était largement dictée par un litige territorial qui, depuis la fin de la Grande Guerre, portait sur la région de Cieszyn/Teschen, en Silésie. La ville, ainsi que plusieurs municipalités locales (Leszna Górna/Horní Líštná, Marklowice Górne/Dolní Marklovice, etc.), avaient été réparties entre la Pologne et la Tchécoslovaquie sans que cette solution ne satisfasse pleinement quelque parti que ce soit.

Pour Sergey Radchenko, comme pour bon nombre d’historiens des relations internationales, « il est juste de dire que, après avoir reçu de tels rapports, les dirigeants soviétiques étaient réalistes quant à leurs faibles possibilités de venir assister la Tchécoslovaquie contre une potentielle agression allemande. » Néanmoins, il est nécessaire de préciser et d’insister sur le fait qu’il est déraisonnable de soutenir que Staline aurait voulu rejoindre la France dans une guerre contre l’Allemagne. En fait, aucun des éléments de preuve qu’il cite ne montre que l’Union soviétique était véritablement attachée à la défense de la Tchécoslovaquie.

Même s’il accuse les Britanniques et les Français de « cynisme », il ne semble pas disposé à voir Staline lui-même comme un dirigeant d’abord guidé par ses intérêts propres et qui aurait donc pour cette raison été ravi de voir l’Allemagne et l’Occident se prendre l’un et l’autre à la gorge. Staline, tout comme Chamberlain et Daladier, jouaient la montre, et le refus polonais au transit des troupes soviétiques doit être compris comme une excuse commode pour ne pas intervenir plutôt que comme un véritable obstacle à une guerre de l’Union soviétique contre l’Allemagne.

« Ni la Grande-Bretagne, ni la France ne se sont alliées pour dépecer à leur bénéfice un pays souverain. En revanche c’est exactement ce que Staline a fait. »

Poutine n’améliore pas non plus sa crédibilité en minimisant l’importance du pacte Molotov-Ribbentrop avec sa référence désinvolte à la « partition d’un territoire ». En faisant une comparaison entre les accords de Munich et le pacte germano-soviétique de 1939, il n’admet pas que, ni la Grande-Bretagne, ni la France ne se sont alliées pour dépecer à leur bénéfice un pays souverain. « En revanche c’est exactement ce que Staline a fait ». Par ailleurs, il passe sous silence tout ce que nous savons depuis longtemps sur les discussions soviéto-allemandes de la période 1939-1940 « y compris des enregistrements de conversations entre Hitler et Molotov ». Ces documents sont connus de tous les historiens et révèlent « les appétits territoriaux soviétiques en Europe et montrent Staline en tyran cynique et brutal. » Une telle attitude, Vladimir Poutine ne semble la prêter qu’aux seules chancelleries européennes de l’entre-deux-guerres.

La Pologne au cœur des accusations russes

C’est justement une geste diplomatie bien précise qui a fait l’objet du zèle archivistique du président russe, celle de la politique extérieure de la Pologne des années trente. Pour faire court « Vladimir Poutine fait valoir que la Pologne a été l’architecte de ses propres malheurs, car elle a non seulement empêché les Soviétiques d’aider la Tchécoslovaquie, mais a également collaboré activement avec l’Allemagne pour dépecer ce pays. » La Pologne s’était en effet saisie d’une portion de la Silésie, dans la région de Teschen, en octobre 1938.

« Vladimir Poutine fait valoir que la Pologne a été l’architecte de ses propres malheurs… »

Afin d’appuyer sa thèse, Poutine cite plusieurs documents, dont un qui énonce les plans d’une action militaire polonaise contre les Tchécoslovaques. Il se réfère également à des archives déjà connues comme un câble de l’ambassadeur d’Allemagne à Varsovie, Hans-Adolf von Moltke, concernant sa rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères, Józef Beck. Lors de cette réunion, Beck « a exprimé sa réelle gratitude pour le traitement loyal accordé aux intérêts polonais lors de la conférence de Munich, ainsi que pour la sincérité des relations pendant le conflit tchèque. L’attitude du Führer et du Chancelier a été pleinement appréciée par le gouvernement et le public. »

Pour Sergey Radchenko, de tels documents ne constituent pas une preuve d’adhésion de la Pologne à la politique étrangère du Reich. « Le problème de l’interprétation de Poutine est qu’elle ne fait pas la distinction entre le fait de s’emparer opportunément d’une partie d’un territoire longtemps contesté et jugé essentiel pour la défense nationale, notamment contre l’Allemagne, et une collusion active avec l’Allemagne nazie pour parvenir à ce résultat. En effet, comme une historienne polono-américaine de renom, Anna Cienciala, l’a longtemps soutenu, le cabinet polonais a gardé ses options ouvertes et n’était pas opposé à une action militaire contre l’Allemagne pour défendre la Tchécoslovaquie si la France et la Grande-Bretagne se joignaient au combat. »

Si la question d’une guerre préventive contre l’Allemagne a bien occupé quelques discussions bilatérales, l’historien français Frédéric Dessberg a démontré la vacuité d’un tel projet dans son ouvrage de référence Le triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe, 1924-1935 (Peter Lang, 2009, pp. 316-317). Quoiqu’il en soit, cette attitude a conduit la Pologne à desservir ses relations avec les États qui seront ses alliés en 1940, une fois le conflit déclenché. On sait, par exemple, que si les Polonais sont parvenus à casser la machine à coder allemande « Enigma » dès la fin des années trente, ils n’ont pas pour autant partagé leur découverte avec les Britanniques ou les Français.

Cependant, les accusations de Poutine envers la Pologne ne s’arrêtent pas à la dimension militaire et diplomatique. Le président russe s’est longuement étendu sur « les déclarations antisoviétiques (et souvent antisémites) de divers dirigeants polonais. » Un élément utilisé par Vladimir Poutine provient d’une conversation du 20 septembre 1938 entre Adolf Hitler et l’ambassadeur de Pologne en Allemagne, Józef Lipski. Durant cet échange, Hitler expose à Lipski qu’il avait pensé exiler les Juifs dans des colonies en Afrique, si les Polonais, les Hongrois et les Roumains acceptaient cette solution. Dans le rapport de Lipski à Beck, l’ambassadeur déclarait que « si cela se concrétise, nous érigerons [à Hitler] un magnifique monument à Varsovie. » Ce rapport a été brandi et cité une nouvelle fois par le président russe lors d’une réunion du Conseil du ministère de la Défense durant laquelle il s’est emporté sur « ce salaud ! […] Ce cochon antisémite [qui] était en totale solidarité avec Hitler dans son antisémitisme. »

Sincère ou pas, la rage du président russe à l’encontre de l’antisémitisme, il est vrai très répandu dans la Pologne des années trente et quarante, frappe douloureusement et justement tant, poursuit Sergey Radchenko « les autorités polonaises ont été remarquablement réticentes à reconnaître ce fait historique. » Des accusations que le ministère polonais des affaires étrangères n’a d’ailleurs pas relevées dans sa réponse au discours de Vladimir Poutine…

Un nouveau chapitre de la guerre mémorielle entre Russie et Europe

En arrière-plan des diverses accusations prononcées par le président russe, Sergey Radchenko décèle une confrontation de Vladimir Poutine et du peuple russe avec les fantômes de leur passé. Cette lutte a de nouveau pris une tournure internationale avec la récente résolution du Parlement européen relative à « l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe ». Cette résolution condamne notamment la Russie pour « blanchiment [des] crimes commis par le régime totalitaire soviétique », et désigne le Reich et l’URSS comme responsables, à part égale, du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. De surcroît, ce texte appelle à la suppression des monuments aux morts soviétiques en Europe.

« Cette dernière clause, en particulier, a visiblement agacé Poutine. Les monuments en Europe, a-t-il dit lors de la réunion de la CEI, ont été érigés pour nos soldats réguliers de l’Armée rouge. Ils étaient principalement des agriculteurs et des travailleurs, et beaucoup d’entre-eux souffraient également du régime de Staline – certains étaient des koulaks réprimés, d’autres avaient vu des membres de leurs familles envoyés dans des camps de travail. Ces gens sont morts en libérant les pays européens du nazisme. » Lors de cette réunion, c’est autant au peuple russe qu’à la communauté internationale que Vladimir Poutine s’est adressé. « Le véritable public de l’histoire de Poutine » insiste Sergey Radchenko, ce sont les Russes ordinaires qui se souviendront d’une leçon importante : l’Occident est prêt à leur refuser la gloire que leurs ancêtres avaient gagnée sur le champ de bataille. »

La résolution du Parlement européen – d’ailleurs largement portée par les représentants des États membres de l’Union venus d’Europe centrale et orientale –, en s’arrogeant la capacité à dire l’histoire, prête le flanc à la critique et complexifie grandement le dialogue sur ces questions historiques et mémorielles difficiles. Sergey Radchenko ajoute que « Poutine a raison de critiquer l’idée – inscrite dans la résolution du Parlement européen – que Moscou et Berlin étaient pareillement responsables. Il ne fait aucun doute que Hitler est le principal responsable du déclenchement du conflit. Cela ne fait pas l’objet de controverses particulières. Les parlementaires européens qui ont osé argumenter autrement ont tout simplement outrepassé leurs fonctions. Dans le même temps, nier toute responsabilité soviétique, comme l’a fait Poutine, est tout aussi imprudent. »

Gwendal Piégais