Slovaquie : plus d’un quart des étudiants a perdu son emploi

En Slovaquie, plus d'un étudiant sur quatre a perdu son job à la suite de la crise du coronavirus. A Bratislava, ils sont 41 % dans cette situation.

Avec moins de 1 600 malades au total et une trentaine de décès, la Slovaquie compte parmi les pays les moins touchés par l'épidémie de Covid-19. Mais ce beau résultat a été obtenu au prix de très fortes restrictions sur les déplacements de la population et d'une mise à l'arrêt de pans entiers de l'économie pendant de longues semaines au printemps . . .