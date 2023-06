Ronan Hervouet : « Le soulèvement de 2020 au Bélarus ne peut être anéanti dans les mémoires »

Le sociologue Ronan Hervouet donne la parole aux Bélarusses ayant pris part à la révolution avortée de 2020. Une manière de conserver la mémoire de cet événement qui a cristallisé les espoirs démocratiques, en attendant un nouveau sursaut. Entretien.

Ronan Hervouet est sociologue et professeur de sociologie à l’université de Bordeaux, en séjour de recherche au Centre français de recherche en sciences sociales de Prague. Travaillant sur le Bélarus depuis plus de vingt ans, il vient de publier l’ouvrage La révolution suspendue. Les Bélarusses contre l'État autoritaire, aux éditions Plein Jour, un recueil de témoignages de Bélarusses en exil et une fine analyse du soulèvement de 2020 et de ses conséquences . . .