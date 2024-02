Rencontre avec Chris Niedenthal, photographe de légende devenu « historien visuel »

Les clichés de Chris Niedenthal ont immortalisé avec éloquence la vie de ceux qui font l’Histoire, de Kádár à Jaruzelski en passant par Kohl et Eltsine…, mais aussi de ceux qui la subissent, marquant une génération de centre-européens jusqu’au plus profond de leur être. Rencontre.

Varsovie, Correspondance - Une fois tombé dans la marmite, Chris Niedenthal n’en est plus jamais sorti. Cette “voie”, comme il l’appelle, l’aura guidée aux quatre coins du bloc communiste. Le sourire léger au moment de terminer son espresso dans un café du centre de Varsovie, il se remémore pour Le Courrier d’Europe centrale les étapes exceptionnelles qui ont rythmé des décennies d’une photographie hors pair.

Ses clichés ont immortalisé avec éloquence la vie de ceux qui font l’Histoire, mais aussi de ceux qui la subissent, marquant une génération de centre-européens jusqu’au plus profond de leur être. “Encore aujourd’hui, lorsque je couvre des manifestations, on m’arrête parfois pour me remercier du travail accompli” s’amuse-t-il. Du haut de ses 73 printemps, celui qui se définit comme un . . .

