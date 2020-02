Qui pour succéder au Smer de Fico ? Les enjeux des élections législatives 2020 en Slovaquie

Quatre millions et demi de citoyens slovaques se rendent aux urnes samedi 29 février pour élire pour quatre ans les cent cinquante députés du Conseil national slovaque, la Rada. Qui est qui ? Quels sont les rapports de forces et les enjeux du scrutin ? Nous faisons le point.

Robert Fico, une statue déboulonnée

C’est la donnée principale : le reflux du parti SMER-SD (Direction – Social-démocratie) qui a dominé la vie politique slovaque depuis 2006, et la chute de son fondateur, Robert Fico, premier ministre pendant au total près d’une décennie. L’usure du pouvoir et trop de scandales politico-financiers, à commencer par l’assassinat du journaliste Jan Kuciak il y a deux ans, pourraient . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).