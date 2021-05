Un an et demi après être devenu maire de Budapest, l'écologiste Gergely Karácsony s'est officiellement lancé dans la course des élections législatives hongroises de 2022. Il devra d'abord remporter les primaires de l'opposition, avant de pouvoir espérer affronter Viktor Orbán l'an prochain . . .

Thomas Laffitte Journaliste au Courrier d’Europe centrale basé à Budapest. Diplômé d’histoire contemporaine à La Sorbonne et de Relations Internationales à l’Université d’Europe centrale (CEU), auteur d’un livre portant sur les relations franco-hongroises pendant les années 1980.