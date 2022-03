Lors du conflit russo-géorgien en 2008, Viktor Orbán avait pris fait et cause pour la Géorgie agressée et mettait en garde contre « l'impérialisme » russe qui pourrait prendre l’Ukraine pour cible . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).