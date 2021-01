« Nique le PiS ! », le retour de #StrajkKobiet contre les intégristes en Pologne

Vendredi soir, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Varsovie pour contester la récente quasi-interdiction d’avorter en Pologne. Un reportage photo de notre correspondant Patrice Senécal.

Varsovie, correspondance – Vendredi, c’était la troisième nuit de suite que des Polonaises et Polonais descendaient dans la rue, depuis la publication de l’interdiction de l’IVG en cas de malformation du fœtus, mercredi. D’autres rassemblements ont également eu lieu aux quatre coins du pays.

« Bande de salauds ! » est-il inscrit sur cette pancarte, en référence au parti national-conservateur au pouvoir (PiS). La virulence des slogans, depuis le début des manifestations pro-IVG cet automne, témoigne de cette colère qui éclate en Pologne.

Deux manifestantes éclairées par la lueur vive d’un de ces engins fumigènes, nombreux en cette soirée du 29 janvier. Depuis mercredi, la mesure interdisant l’IVG en cas de malformation du fœtus est entrée vigueur, et a donc force de loi. Ne reste que deux conditions pour les Polonaises de se faire avorter : en cas de viol ou de danger pour la santé de la femme enceinte. De quoi interdire de facto l’avortement, alors que près de 98 % des IVG légales se font pour cause de malformation du fœtus.

Dotée de haut-parleurs diffusant de la musique contestataire, une camionnette bricolée par des activistes pro-IVG se fond au cortège.

« Nique le PiS ! », « Allez vous faire voir ! », « Mon corps, mon choix » : comme cet automne, au plus fort de la mobilisation pro-IVG, les slogans retentissent de plus belle. La foule se compose surtout de jeunes.

Les étendards européen et LGBT sont bien affichées, dans la foule. Mais quelques drapeaux polonais y figurent aussi : une manière de ne pas laisser le monopole de l’emblème national aux seuls nationalistes d’extrême-droite, prompts à accuser les manifestants pro-choix de « nihilistes » et de « traître à la partie » ? Błażej, un manifestant cité hier soir par le quotidien Gazeta Wyborca, abonde : « J’espère que le drapeau polonais est encore un symbole de quelque chose de bien, de dignité, d’égalité, de respect des droits de l’homme. Je ne veux pas que ce symbole soit approprié par les politiques, je suis un patriote. »

La marche s’est terminée aux alentours de 1 heure du matin. La veille, dans la nuit de jeudi à vendredi, une centaine de manifestants étaient restés jusqu’aux petites heures (3 heures du matin) devant le Tribunal constitutionnel — la police avait procédé à plusieurs interpellations.

Dans le centre de la capitale, la foule, immobile depuis quelques minutes, continue de grandir. Il est passé 21h. Le cortège, encadré par un important dispositif policier, ne tardera pas à se remettre en marche : direction Żoliborz, un quartier huppé de Varsovie où réside le chef du parti au pouvoir (PiS), Jarosław Kaczyński. Son domicile est cerné par une centaine de fourgonnettes de police.

Le Palais de la Culture et de la Science, hérité de la période communiste, se dresse non loin des manifestants. Même avant le jugement du Tribunal constitutionnel — inféodé au PiS depuis 2015 —, ayant interdit le 22 octobre dernier l’avortement en cas de malformation du fœtus, ce droit était l’un des plus restrictifs en Europe.

Une personne manifestante prend des images dans le cortège. Les manifestations sont très suivies sur les réseaux sous le mot-clic #StrajkKobiet (« Grève des femmes), et souvent diffusées « en direct » par les participants.