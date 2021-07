Moldavie : majorité absolue pour la pro-européenne Maia Sandu

Le Parti Action et Solidarité (PAS) sort très largement vainqueur des élections législatives anticipées, devant le Bloc électoral des communistes et des socialistes (BECS). Avec près de 53% des voix, le parti anti-corruption et pro-européen fondé par la présidente Maia Sandu obtient la majorité absolue des 101 sièges au Parlement lui permettant de gouverner seul, mais pas la majorité constitutionnelle nécessaire pour modifier la Constitution . . .

