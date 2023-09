Médias : Un homme d’affaires hongrois prend des parts dans le journal polonais « Rzeczpospolita »

Zoltán Varga, un homme d’affaires hongrois critique de Viktor Orbán, a acquis une participation minoritaire dans l’éditeur du journal polonais « Rzeczpospolita ».

Zoltán Varga, propriétaire de Central Group, l'un des plus grands groupes de médias indépendants de Hongrie, a acquis une participation de 13,4 % (et 20,4 % des droits de vote) dans Gremi Media SA, un groupe de médias polonais qui possède notamment le quotidien économique libéral-conservateur « Rzeczpospolita », l'un des journaux les plus influents, sinon le plus influent, en Pologne.