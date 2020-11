Maia Sandu : « Les changements que je propose sont ceux qu’attendent les Moldaves, qu’ils parlent roumain ou russe »

Aujourd’hui, dimanche 15 novembre, se tient en Moldavie le second tour de l’élection présidentielle qui oppose le sortant, Igor Dodon, à la candidate libérale Maia Sandu, qui a viré en tête lors du premier tour. Notre correspondant sur place a rencontré Maia Sandu et recueilli ses impressions .

« Les changements que je propose sont ceux qu’attendent tous les Moldaves, qu’ils regardent à l’ouest ou à l’est, qu’ils parlent roumain ou russe ». À deux jours du second tour d’une élection présidentielle très serrée en Moldavie, Maia Sandu est prête. Les yeux pénétrants, l’esprit vif, elle semble déterminée à transformer son avance du premier tour. Son programme de réformes libérales avait séduit 36,16% des électeurs, contre 32,61% pour le président sortant Igor Dodon. Une reconnaissance de la constance de la candidate, fidèle à son mot d’ordre de lutte contre la corruption. « Le gouvernement regrette de ne pas avoir assez d’argent pour améliorer le sort des retraités… Mais il ne fait rien pour enrayer le pillage des ressources publiques : le procureur général a récemment révélé que 600 millions d’euros avaient été détournés d’une entreprise d’État. Cela suffirait à augmenter le niveau des pensions pour un an! », s’agace-t-elle.

Parmi les priorités de Maia Sandu, une refonte totale du système judiciaire, la négociation des financières internationales pour « parer aux besoins les plus urgents de la population », et le rétablissement d’une politique étrangère « équilibrée ». Reste que, diplômée de Harvard, ancienne experte de la Banque mondiale, Maia Sandu regarde bien à l’ouest. La candidate affirme que le « modèle européen de développement est le meilleur pour la Moldavie », comme un moyen d’amener un des pays les plus pauvres d’Europe « à la moyenne de niveau de vie de l’UE ».

« Le gouvernement regrette de ne pas avoir assez d’argent pour améliorer le sort des retraités… Mais il ne fait rien pour enrayer le pillage des ressources publiques : le procureur général a récemment révélé que 600 millions d’euros avaient été détournés d’une entreprise d’État. »

Maia Sandu se dit néanmoins intéressée d’établir une « bonne relation avec la Russie », notamment au niveau commercial. « Il existe encore 15 catégories de produits moldaves qu’il nous est impossible d’exporter en Russie », suite à un embargo imposé en 2014. Et de faire remarquer qu’Igor Dodon, en poste depuis 2016, n’a pas réussi à résoudre ce problème malgré la bonne relation qu’il affiche avec la Russie. « Il n’a rien obtenu du Kremlin car il a tenté d’utiliser ses liens russes pour son propre intérêt, et non pour ceux du pays ». L’attitude froide de Vladimir Poutine à l’égard d’Igor Dodon, ces dernières années, fait les choux gras de la presse moldave.

Dans le discours de Maia Sandu, Igor Dodon apparaît comme l’ennemi idéal d’une élection par trop manichéenne. Il serait un opportuniste politique encourageant une corruption endémique, soutenu en sous-main par l’oligarque en exil Vlad Plahotniuc « parce que ni l’un, ni l’autre, ne sont intéressés par une véritable réforme du système judiciaire », lance-t-elle. Des allégations que le président dément avec véhémence, malgré plusieurs scandales qui ont émaillé sa carrière politique. Igor Dodon n’a pas répondu à notre demande d’entretien.

Dodon est sorti affaibli du premier tour, en perdant 240.000 voix par rapport à l’élection de 2016. Un déclin expliqué par la prolifération de candidats sollicitant un même électorat socialement conservateur et favorable à un rapprochement avec la Russie. Si Igor Dodon peut compter sur le report des voix du parti d’Ilan Shor, par ailleurs en exil, car impliqué dans le détournement d’un milliard d’euros de trois banques publiques en 2014, c’est Renato Usatii, soutenu par 16,90% des électeurs au premier tour, qui s’impose comme le faiseur de roi.

Turbulent maire de Balti, deuxième ville du pays, Renato Usatii est désormais en pleine fronde ouverte contre son ancien partenaire Igor Dodon, jugé responsable de ses déboires judiciaires en Russie. « Je n’ai jamais été un fan de Maia Sandu, mais il nous faut maintenant décider si nous sommes prêts à vivre ainsi pendant 4 ans de plus » (avec Igor Dodon comme président, ndlr.), a-t-il déclaré en guise de consigne de vote le 13 novembre. Dans le cas où ses électeurs seraient prêts à soutenir la très occidentalisée Maia Sandu, Renato Usatii s’associera avec elle pour dissoudre le Parlamentul (Parlement) et convoquer des élections anticipées.

« Le premier tour s’était bien passé car le président croyait dur comme fer dans sa popularité. Je sais qu’il est aujourd’hui très énervé de ne pas être arrivé en tête, alors il faut s’attendre à tout au second tour. »

Plus que le résultat du second tour, c’est donc leur composition qui donnera le ton des prochaines reconfigurations d’alliances en Moldavie. Les votes de la diaspora sont aussi scrutés de près : Maia Sandu y a remporté une victoire éclatante au premier tour, à 70,12%. Un score louche d’après Igor Dodon, qui avait dénoncé des fraudes autour des ambassades « dans certains pays de l’Union européenne. » Une accusation peu prise au sérieux par les observateurs électoraux, voire retournée à ses dépends. « Ce sont bien les socialistes d’Igor Dodon qui ont une certaine expérience dans l’organisation de fraudes », rappelle Valeriu Pasa, expert politique à l’ONG Watch Dog. « Le premier tour s’était bien passé car le président croyait dur comme fer dans sa popularité. Je sais qu’il est aujourd’hui très énervé de ne pas être arrivé en tête, alors il faut s’attendre à tout au second tour. »