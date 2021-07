Moscou utilise de plus en plus le sport comme arme géopolitique et d’influence dans l'ancien espace soviétique. Entretien avec Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie, pour comprendre les ressorts et limites des stratégies sportives du Kremlin. Propos recueillis par Romain Bouteille . . .

Lukas Aubin Spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie. Docteur en études slaves et auteur du livre La Sportokratura sous Vladimir Poutine. Une géopolitique du sport russe (Éditions Bréal, 2021).