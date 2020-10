L’Europe centrale face au coronavirus – La Tchéquie se reconfine (Fil d’Actu)

La seconde vague de la pandémie de Covid-19 a atteint le centre et l’est de l’Europe et devrait culminer à la mi-novembre. Retrouvez ici toutes les actualités concernant la propagation du coronavirus dans les pays du groupe de Visegrád et chez leurs voisins, et ses conséquences sanitaires, politiques, économiques et sociales.

21 octobre, 17h – La Tchéquie se reconfine

La Tchéquie revient au confinement : limitation des déplacements non-essentiels, fermeture des magasins de produits non-essentiels ; interdiction de rassemblements de plus de deux personnes (à l’exception des membres d’un même foyer) ; limitation des heures d’ouverture des bureaux de l’administration publique aux citoyens ; Les promenades dans les parcs et dans la nature sont permises et recommandées, mais sans rassemblements de plus de deux personnes de foyers différents. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 3 novembre. Le gouvernement a demandé aux employeurs de favoriser le travail à distance.

Le ministre de la Santé Roman Prymula a annoncé que la hausse des hospitalisations liées à la Covid-19 a atteint 80% des capacités actuelles du système de santé. En conférence de presse, le premier ministre Babiš a expliqué : « Nous avons une énorme augmentation du nombre de patients hospitalisés. Nous devons d’abord et avant tout protéger la vie de nos citoyens. Nous avons l’un des systèmes de santé les plus robustes en Europe, mais selon certaines prévisions, il pourrait s’effondrer entre le 1er et le 11 novembre, si nous ne prenons pas de mesures ». Son ministre de l’Intérieur, Jan Hamaček (ČSSD, social-démocrate), a été testé positif à la Covid-19. (iRozhlas)

21 octobre, 11h30 – Douze mille personnes testées positives mardi en Tchéquie

La Tchéquie continue de fracasser ses records d’infections quotidiennes, malgré des restrictions imposées au cours des deux dernières semaines. Mardi, 11 984 personnes ont été testées positives, ce qui porte le nombre de personnes actuellement malades à 113 219. Lors de la première vague au printemps, seules quelque 60 000 personnes avaient contracté la maladie. Le nombre de décès augmente aussi, avec un total de 1 619, dont près de 1 000 décès survenus sur le seul mois d’octobre. (iRozhlas)

21 octobre, 8h30 – Le pic attendu autour du 11 novembre en Tchéquie

Le pic de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus en République tchèque sera atteint autour du 11 novembre, a déclaré le ministre de la Santé, Roman Prymula, aux députés. Selon lui, jusqu’à 11 000 lits équipés de respirateurs seront alors occupés dans les hôpitaux, et jusqu’à 3 000 lits de soins intensifs seront nécessaires. « Récemment, l’infection a atteint des groupes vulnérables de personnes âgées, où la maladie se propage », a aussi prévenu le ministre. Source : Idnes.cz

21 octobre, 8h30 – Judit Varga testée positive

La ministre hongroise de la Justice Judit Varga a attrapé le coronavirus et présente des symptômes respiratoires légers, a-t-elle indiqué mardi soir sur sa page facebook. « J’informe le public que mon test de coronavirus aujourd’hui est positif. J’ai actuellement des symptômes respiratoires légers. À partir d’aujourd’hui, je suis en quarantaine chez moi avec ma famille et je travaille à domicile, je ne participe pas à une réunion gouvernementale ».

20 octobre, 20h – La Pologne convertit son stade national en hôpital de campagne

Le gouvernement polonais a décidé de transformer le stade national de Varsovie – la plus grande enceinte de Pologne – en hôpital de campagne. Il s’agit de faire à l’augmentation rapide des cas de coronavirus qui menace de saturer le système de santé. Il doit accueillir 500 lits, dont 50 en soins intensifs. Des installations d’urgence similaires doivent être créées dans d’autres régions du pays. Source : Notes from Poland.