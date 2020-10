Viktor Orbán se refuse à prendre des mesures strictes pour combattre l’épidémie, préférant blâmer les Hongrois pour leur supposé manque de civisme et misant sur un hypothétique vaccin à la fin de l’année. Sa stratégie et son inaction suscitent de plus en plus d’inquiétudes . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).