Les universités de Hongrie, à la botte du Fidesz, exclues des programmes Erasmus+

Vingt-et-une universités en Hongrie, placées sous la coupe de fondations aux mains du Fidesz, se trouvent exclues par la Commission européenne des programmes Erasmus+, rapporte Népszava.

L’Université de médecine Semmelweis à Budapest. @Corentin Léotard / CdEC

C’est une gifle infligée par la Commission européenne au gouvernement de Viktor Orbán.

L’UE ne peut plus conclure de nouvel accord financier avec les fondations fiduciaires d’intérêt public établies sur la base de la loi hongroise de 2021, représentant 21 universités, dont l’université budapestoise d’économie Corvinus, l’Université de médecine vétérinaire, l’Université de médecine Semmelweis et toutes les grandes universités de province (Pécs, Szeged, Debrecen, etc.).

Selon le journal de gauche Népszava, cette décision a été prise par les ministres des Finances de l’UE le 15 décembre, au moment où ont été gelé près d’un tiers des subventions européennes dues à la Hongrie sur la période 2021-27, au motif que « le gouvernement Orbán continue de maintenir les universités fondatrices sous le contrôle des politiciens du Fidesz ».

Le parti d’Orbán crée des pseudos-fondations pour monopoliser le pouvoir et les biens publics

22 622 étudiants rien qu’en 2020

Avec quelles conséquences pour les échanges d’étudiants hongrois dans les universités européennes ? La question reste ouverte.

Des dizaines de milliers de jeunes Hongrois ont pu profiter d’Erasmus depuis l’entrée du pays dans l’UE en 2004.

Selon la Commission européenne, en 2020, 22 622 Hongrois ont participé à des programmes d’échange Erasmus+ dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l’enseignement et de l’éducation des adultes, soutenus par l’UE à hauteur de 40,5 millions d’euros.

Corvinus est aussi durement touchée par l’arrêt du programme Horizon, inclus dans Erasmus+, destiné à la recherche. Entre 2014 et 2020, elle a décroché 3,6 millions d’euros de financements du programme-cadre de recherche Horizon 2020 pour 11 projets.