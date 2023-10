Mobilisation des jeunes et des femmes en faveur de l’alternance, résistance du PiS dans les zones rurales et auprès des plus âgés. Tels sont les principaux éléments de la victoire de la coalition de Donald Tusk aux élections législatives polonaises du 15 octobre 2023. Analyse . . .

Adam Hsakou Franco-polonais passionné par les affaires internationales, la communication et l'innovation. Collabore avec le journal "Le Figaro" depuis Varsovie.