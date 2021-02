Le gardien de la sélection hongroise de football affiche son soutien aux couples LGBT

Péter Gulácsi, gardien de but hongrois évoluant dans le championnat allemand et en sélection nationale, a témoigné publiquement son soutien aux couples homosexuels privés de la possibilité d’adoption en Hongrie.

#acsaládazcsalád. #lafamillecestlafamille. C’est en reprenant ce hashtag militant que Péter Gulácsi a publié mardi sur sa page facebook un message peu commun dans le milieu du football professionnel.

Le portier, qui évolue depuis 2015 dans l’équipe allemande du RB Leipzig et compte 36 sélections avec l’équipe nationale hongroise, a écrit un message très engagé en faveur de la cause homosexuelle, et plus particulièrement à l’adresse des couples homo privés de la possibilité d’adopter des enfants en Hongrie.

« Chacun a droit à l’égalité. Tout comme chaque enfant a le droit de grandir dans une famille heureuse, qu’importe le nombre de personnes, leur sexe, leur couleur, ou leur religion », estime-t-il.

Au mois de décembre, le parlement hongrois dominé par les nationalistes et conservateurs du Fidesz a voté une loi qui interdit l’adoption d’enfants par des couples non-mariés. Elle vise indirectement les couples homosexuels, qui n’ont pas le droit au mariage en Hongrie.

Le joueur de foot a quitté la Hongrie en 2008 pour évoluer en Angleterre, puis en Autriche et en Allemagne, où il est installé depuis 2015. « Plus on passe de temps à l’étranger, plus on se rend compte que l’amour, l’acceptation et la tolérance sont les choses les plus importantes », écrit-il aussi.

Ce n’est la première fois qu’un footballeur hongrois prend ainsi position, puisque le retraité János Hrutka, qui a évolué à Ferencváros puis au Budapest Honvéd jusqu’en 2003, avait critiqué la loi peu après son adoption au mois de décembre.

A l’avant-garde en Europe centrale, la Hongrie a dépénalisé l’homosexualité dès 1961 et le concubinage ou l’union civile est reconnue depuis 1996. Le Fidesz lui a fait faire-machine-arrière avec sa « révolution conservatrice » menée à partir de 2010.

En avril 2019, le député du parti LMP, Péter Ungár, avait rendu public son homosexualité, dans un coming-out rare dans la politique en Hongrie, le premier depuis celui de sa propre tante Klára Ungár en 2005, ancienne compagne de route de Viktor Orbán, puis députée libérale (SzDSz) entre 1994 et 1998.

Au mois d’octobre dernier, la publication d’un recueil de contes traditionnels revisités pour inclure des groupes sociaux minoritaires et/ou stigmatisés, dont des couples de même sexe, « Meseország mindenkié », a suscité un vif débat et un regain de militantisme en faveur des LGBT.

Au début du mois de décembre, l’eurodéputé du Fidesz József Szájer a défrayé la chronique. « Pincé » dans une orgie homosexuelle à Bruxelles, il a dû abandonner son siège au parlement de Strasbourg et quitter le parti.