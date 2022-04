La Roumanie, décor des scènes de la série « Killing Eve »

Eve et Villanelle se sont retrouvées dans la quatrième saison de la série Killing Eve, dont le dernier épisode a été diffusé le 23 avril. Quel est le point commun entre le village polonais du mari d’Eve, les rencontres à Moscou de Villanelle et de Konstantin, l’assassinat à Sofia et le village russe de la tueuse à gages ? Ils sont, en réalité, tous situés en Roumanie.

Villanelle (Jodie Comer) est brillante, polyglotte, aime le luxe et les voyages, surtout pour des raisons professionnelles. Elle s’envole pour le sud de la France, en Italie ou à Sofia pour remplir sa mission : tuer. Et elle excelle dans le domaine, usant de diverses techniques originales et de mises en scènes bien ficelées. Eve (Sandra Oh), policière qui rêve de devenir espionne, est fascinée par Villanelle, Oksana de son vrai nom. Au fur et à mesure des épisodes, l’obsession devient réciproque.

La série Killing Eve, créée par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) et produite par BBC America, a été diffusée ces dernières semaines pour une quatrième et dernière saison . . .