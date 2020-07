La rédaction d’Index se saborde, avec le soutien de milliers de manifestants à Budapest

Des dizaines de journalistes d'Index.hu ont démissionné d'un coup vendredi après le limogeage de leur rédacteur-en-chef. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans Budapest en signe de soutien à la liberté de la presse.

Tout s'est accéléré vendredi, deux jours après le limogeage de Szabolcs Dull, le chef de la rédaction d'Index, le site d'actualités le plus lu de Hongrie. Ses trois rédacteurs-en-chef adjoints, Attila Tóth-Szenesi, Veronika Munk et János Haász, ont annoncé leur démission et ont été suivis par plus de 70 journalistes, soit la très grande majorité de l'équipe. Ils avaient qualifié mercredi la décision de licencier Szabolcs Dull d'"inacceptable" et demandé sa réintégration . . .