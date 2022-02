Mis à l’honneur au festival Travelling de Rennes début février, le cinéma tchèque et slovaque des années 1960 bénéficie en France d’une visibilité toujours plus grande, aidée par de fréquentes rééditions DVD et sorties en salles. D’une créativité prodigieuse, cette « autre » Nouvelle Vague attise désormais la curiosité des cinéphiles français . . .