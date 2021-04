La Hongrie pleure son actrice Mari Törőcsik

Mari Törőcsik, qui a reçu trois fois le prix Kossuth et le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes de 1976, est décédée le 16 avril 2021 à l’hôpital. Sur scène jusqu’en 2017, elle avait 85 ans.

Mari Törőcsik dans le film Szerelmem, Elektra, de Miklós Jancsó (1974).

La Hongrie a perdu la plus grande de ses actrices, avec le décès de Mari Törőcsik, à l'âge de 85 ans, annoncé le 16 avril 2021.

Au cours d’une carrière longue d'un demi-siècle, Mari Törőcsik a joué avec presque tous les réalisateurs hongrois d’importance, de Miklós Jancsó à Károly Makk, en passant par Péter Gárdos, Péter Tímár et Márta Mészáros.

L’actrice a été couronnée de succès et de prix prestigieux. En Hongrie, où elle a remporté trois fois le prix Kossuth, en 1973, 1999 et 2019, ou encore le prix Mari Jászai, en 1964 et 1969. Et à l’international, où elle s’est vu décerner . . .