Taras fait le chauffeur entre Tchernivtsi et Irpin pour évacuer les gens. Sa femme s’est réfugiée à la campagne, dans l’ouest de l’Ukraine, avec le reste de la famille et des amies d’enfance. Dans leur tête, beaucoup de questions et d’inquiétudes, alors que les bombes russes pleuvent sur les villes d’Ukraine et que des milliers de réfugiés prennent la route de l’exil. Reportage . . .