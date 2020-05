Freedom House : la Hongrie n’est plus une démocratie mais un « régime hybride »

Dans son rapport annuel, Freedom House fait le constat d'« une rupture démocratique dramatique en Europe centrale dans les Balkans et en Eurasie ». La Hongrie, la Serbie et le Monténégro ne sont même plus considérés comme des démocraties.

L'influente organisation non-gouvernementale états-unienne a publié le 6 mai son rapport annuel sur la gouvernance démocratique dans le monde, intitulé Nations in Transit 2020 . . .