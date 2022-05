Dans les agendas des professionnels et des aficionados du cinéma, le mois de mai est réservé au plus prestigieux des rendez-vous du Septième art : le Festival de Cannes. Fini les acrobaties imposées par le contexte pandémique, la programmation et les festivités cannoises se déploieront sous leurs meilleurs auspices du 17 au 28 mai . . .

Nikola Radić Nikola Radić est journaliste, traducteur et auteur, basé à Zagreb en Croatie. il est également manager et musicien du groupe de musique Barka Dilo.