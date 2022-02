Depuis un an que les femmes n’ont plus le droit d’avorter en cas de sévère malformation fœtale, la psychiatre et sexologue Aleksandra Krasowska vient en aide à ses patientes, en leur délivrant des certificats médicaux qui permettent de contourner l’interdiction . . .

Hélène Bienvenu Journaliste Après avoir correspondu depuis Budapest de 2011 à 2018 pour de nombreux médias (dont La Croix et le New York Times), Hélène est retournée à ses premières amours centre-européennes, en Pologne. Elle correspond désormais, depuis Varsovie, pour Le Figaro et Mediapart, entre autres.