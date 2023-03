Élections législatives en Estonie : le parti de la Réforme dirigé par la première ministre Kaja Kallas remporte le scrutin haut la main

Les sondages promettaient une lutte tendue entre la formation nationaliste Ekre et le parti de la Réforme, mais ce dernier a réussi à asseoir sa popularité en gagnant 3 sièges de plus que lors du précédent scrutin à l'issue d'une campagne électorale dominée par les questions de défense et de sécurité. L'arrivée d'un nouveau parti au parlement, Eesti 200, marque le tournant libéral pris par la politique estonienne . . .

Marielle Vitureau Journaliste spécialiste des Pays baltes, pour RFI, Radio France, AFP. Auteur des Lituaniens (éditions Henry Dougier) et du Dictionnaire insolite des pays balte (éditions Cosmopole).