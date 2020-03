Élections en Slovaquie : Fico dévisse, Matovič ramasse la mise

Les élections législatives qui se sont déroulées samedi ont confirmé la chute du SMER de Robert Fico et l’atomisation du spectre politique. Igor Matovič et ses « Gens ordinaires », sur qui personne ne misait il y a un mois, sort largement vainqueur, mais qui pour gouverner avec lui ?

Après le décompte de la quasi-totalité des votes glissés samedi dans les urnes pour les élections législatives, le parti des Gens ordinaires (OĽaNO) sort largement en tête avec 25 % des voix, loin devant la gauche populiste sortante, le SMER. Quatre autres partis ont atteint le seuil parlementaire de 5 % et enverront donc des députés au Conseil national slovaque. Parmi eux il y a le parti d'extrême-droite Notre Slovaquie, mais qui n'a pas progress . . .