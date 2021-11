Droits des femmes : la Pologne en marge ? À l’Est du nouveau #12

Il y a tout juste un an, l’IVG était quasiment interdite en Pologne. Comment cette législation a-t-elle pu voir le jour ? Où en sont aujourd’hui les droits des femmes en Pologne ? Quelles sont les perspectives pour l’avenir ?

C’est à l’ensemble de ces questions que nous tâcherons de répondre grâce à l’éclairage de Maxime Forest, chercheur associé et chargé d’enseignement à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de genre et des discriminations dans les démocraties post-socialistes d’Europe centrale.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron, en collaboration avec Gwendal Piégais.

Épisode n°12. Droits des femmes : la Pologne en marge ?

Il y a tout juste un an, l’IVG était quasiment interdite en Pologne. Il y a quelques jours, la révélation des conditions de la mort à l’hôpital d’une jeune polonaise enceinte a suscité une vague d’indignations et de nombreuses manifestations partout dans le pays. Comment cette législation a-t-elle pu voir le jour ? Où en sont aujourd’hui les droits des femmes en Pologne ? Quelles sont les perspectives pour l’avenir ? C’est à l’ensemble de ces questions que nous tâcherons de répondre grâce à l’éclairage de Maxime Forest, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, rattaché au Programme de Recherche et d’Enseignement des Savoirs sur le GEnre (PRESAGE) et à l’OFCE, spécialiste des questions de genre et des discriminations dans les démocraties post-socialistes d’Europe centrale.

Illustration : Manifestation contre la restriction du droit à l’avortement à Cracovie le 25 octobre 2020. Silar / CC-BY-SA-4.0.

Retrouvez dans nos pages une sélection d’articles sur ce thème :