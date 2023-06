La crise humanitaire se poursuit à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. En dépit du mur d’acier érigé par Varsovie il y a près d’un an, les traversées migratoires se poursuivent. Comment les habitants à la frontière vivent-ils dans de pareilles circonstances ? Le Courrier d’Europe centrale a donné la parole à quelque uns.

La crise migratoire et humanitaire à la frontière polono-bélarussienne n’a jamais cessé, même si Varsovie a barricadé son flanc oriental. La politique de refoulement quasi systématique se poursuit. Et pendant ce temps, les majestueuses forêts frontalières se transforment de plus en plus en cimetière de migrants . . .