« Arrêtez les migrants ! » exhorte la candidate de l’opposition pour la présidentielle en Pologne

Małgorzata Kidawa-Błońska, principale adversaire du PiS dans la course à l'élection présidentielle, a appelé le gouvernement polonais à « arrêter les migrants » et à « sécuriser ses frontières », en réaction à la décision de la Turquie d'autoriser les réfugiés à se diriger vers l'Union européenne.

Les positions et les discours anti-migrants ne sont pas l'apanage du gouvernement nationaliste et conservateur du Droit et Justice (PiS). Mardi, Małgorzata Kidawa-Błońska, la principale candidate issue de l'opposition, soutenue par la Coalition civique (KO, centre-droit), a surpris . . .