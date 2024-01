Alena Kozlova, éditrice pour « inventer un nouveau Bélarus »

Ne publier que des autrices : c’est le pari fait par la jeune maison d’éditions bélarusse Pflaumbaum, créée par Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015 et dirigée par Alena Kazlova depuis Minsk. L’une de ses dernières parutions est le roman de l’autrice Eva Vieznaviec « Que cherches-tu, loup ? ». C’est aussi la toute première fois qu’un éditeur du Belarus vend des droits à l’étranger. Le livre sera publié en français en 2025 aux éditions Noir sur Blanc.

Vilnius, Correspondance - Tout a commencé par une rencontre à l’aéroport de Varsovie en 2019 en chemin pour le salon du livre de la capitale polonaise. Alena Kazlova traductrice de l’anglais, du suédois et du finnois décide avec la grande autrice bélarusse Svetlana Alexievitch de créer une maison d’éditions consacrée uniquement aux autrices. « Aucune femme n’a encore remporté le plus grand prix littéraire au Bélarus, leurs œuvres ne sont pas non plus dans les programmes scolaires » explique Alena Kazlova. Aujourd’hui, l’éditrice habite toujours à Minsk et l’entretien se fait à distance.

Le . . .