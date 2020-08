À Minsk, Grodno, Brest ou Vitebsk, les Bélarusses se rassemblent et se retrouvent

Au Belarus, de Minsk à Grodno, en passant par Brest et Vitebsk, l’opposition s’organise et se rassemble pour affirmer son soutien aux candidates à l’élection présidentielle. Des manifestations à l’ampleur inédite se succèdent. Evgueni Kazakov, un manifestant, et Hanna Liubakova, journaliste à Outriders, nous racontent ces rassemblements où les Bélarusses rêvent d’une autre vie politique.

À quelques jours de l'élection présidentielle bélarusse du 9 août prochain, la mobilisation en faveur des candidates de l'opposition, Svetlana Tsikhanovskaïa, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikov, ne faiblit pas. Ces trois femmes vont de rassemblement en rassemblement, rencontrant des foules toujours enthousiastes et joyeuses. Contactés par notre équipe, Hanna Liubakova et Evgueni Kazakov nous racontent ce qui se joue dans ces manifestations. Par Gwendal Piégais, avec les contributions d'Hélène Bienvenu et Patrice Senécal . . .