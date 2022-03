Webinaire. Guerre en Ukraine : menaces à l’Est de l’Europe

Inscrivez-vous pour participer au webinaire du Courrier d’Europe centrale et du Courrier des Balkans organisé lundi 7 mars à 19h !

La décision du président russe Vladimir Poutine d’envoyer ses troupes en Ukraine a créé une onde de choc sur tout le continent européen. Fuyant les zones de conflit, des milliers de personnes tentent de franchir les frontières en direction des pays voisins. Partout, de la Pologne à la Moldavie, en passant par la Hongrie et la Roumanie, l’accueil s’organise avec les moyens du bord et grâce à la solidarité des habitants.

Comment la situation est-elle vécue par les différents pays d’Europe centrale et du Sud-est ? Ces dernières semaines, les correspondants et journalistes du Courrier d’Europe centrale et du Courrier des Balkans sont allés sur place et ont suivi ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup redoutent l’effet domino de la menace russe, qui pourrait déboucher sur l’invasion d’autres pays.

Inquiet face à la « menace hégémonique » que représenterait la Serbie, le Kosovo presse les États-Unis de renforcer leur présence militaire. Des centaines de soldats de l’Eufor sont en train d’arriver en Bosnie-Herzégovine. En Bulgarie, les tensions entre russophiles et atlantistes déchirent le gouvernement. Dans les pays de l’ancienne Yougoslavie, la guerre ravive des souvenirs de conflits mal cicatrisés. Les habitants se préparent à tous les scénarios, d’autant que la guerre et les sanctions occidentales annoncées contre Moscou auront de lourdes conséquences sur des économies déjà plombées par la crise sanitaire.

Pour discuter de tous ces enjeux cruciaux, Le Courrier des Balkans et Le Courrier d’Europe centrale vous invitent à un webinaire public le lundi 7 mars, de 19h à 20h30, en présence de nos correspondants et reporters sur place.

• Inscription gratuite et obligatoire en cliquant sur ce lien

Une rencontre animée par Simon Rico en présence notamment de :

Florentin Cassonnet et Laurent Geslin en Roumanie et Moldavie

Corentin Léotard en Hongrie

Hélène Bienvenu en Pologne

Jean-Arnault Dérens en Serbie

Alexandre Levy en Bulgarie

Marion Roussey en Bosnie-Herzégovine