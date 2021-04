Pays baltes, Bélarus, Ukraine : le noeud gordien des tensions russo-européennes ? À l’Est du nouveau #7

Depuis plusieurs années désormais, la zone balto-bélaro-ukrainienne, interface entre l’Union européenne et la Russie, focalise l’attention… et les tensions.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron.

Épisode n°7 : Pays baltes, Bélarus, Ukraine : le noeud gordien des tensions russo-européennes ?

Depuis la guerre du Kosovo à la fin des années 1990, l’antagonisme entre l’Europe et la Russie n’a fait que croître. La guerre menée par Moscou contre la Géorgie en 2008, puis le conflit ukrainien en 2014, enfin le soutien apporté à la dictature bélarusse qui réprime brutalement les manifestations qui se déroulent dans le pays depuis l’été 2020 ont contribué à raviver les divergences. Les motifs de friction ont même eu tendance à se multiplier ; que l’on songe à l’assassinat de Boris Netsov en 2015, à l’empoisonnement de Sergueï Skripal en 2018 ou encore à l’emprisonnement, en ce début d’année 2021, d’Alexeï Navalny. Dans ce contexte, la zone balto-bélaro-ukrainienne, interface entre l’Union européenne et la Russie, focalise l’attention… et les tensions.

Céline Bayou, chercheure associée au Centre de recherches Europes-Eurasie de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), chargée de cours à l’Inalco et rédactrice en chef de la revue « Regard sur l’Est ».