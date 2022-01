Même les Souris vont au Paradis, encore un très bon film d’animation venu de Tchéquie

Réalisé par Jan Bubeníček et Denisa Grimmová, Même les Souris vont au Paradis est un film avec des marionnettes, tourné en stop-motion, dans la lignée des maîtres de l’animation tchèque, tels que Hermína Týrlová, Karel Zeman ou Jiří Trnka. Il est en course pour le César du Meilleur film d’animation.

Le film est sorti en France le 27 octobre par le distributeur Gebeka Films.

Après un malencontreux accident, une petite souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Ce conte onirique rempli d’animaux, d’humour et de poésie, est une adaptation d’un livre pour enfants très populaire de l’écrivaine Iva Procházková, elle-même fille du scénariste et producteur Jan Prochazka, qui a été impliqué dans la production de nombreux films de la Nouvelle Vague tchécoslovaque dans les années 60.

Le film est ambitieux, très riche visuellement. Destiné à toute la famille, il aborde des sujets de la « vraie vie » comme la mort ou le dépassement de ses peurs et de ses préjugés, et l’amitié.

Le producteur tchèque Vladimír Lhoták a mis plusieurs années pour mettre en place ce projet tchèque, coproduit avec la France, la Pologne et la Slovaquie. 80 personnages originaux et 11 décors distincts ont été créés pour le film.

Le film a commencé sa carrière festivalière au pitching forum d’Annecy en 2014. Le tournage proprement dit, qui a duré quatorze mois, et a été suivi par 8 animateurs et 20 autres membres d’équipe. Depuis sa réalisation, il a participé à des nombreux festivals dans le monde entier, tels que Shanghai International Film Festival, Annecy Animation Film Festival, Gijón Film Festival, Sydney FF et Filmfest Hambourg)

Le film est sorti en France le 27 octobre par le distributeur Gebeka Films, et depuis, il a été vu par environ 70 mille spectateurs à travers tout le pays, et son producteur français Alexandre Charlet (Les Films du Cygne) a même édité le livre éponyme.

Le film est en course pour le César du Meilleur film d’animation aux côtés de « La Traversée » et « Le Sommet des dieux ». Les films gagnants seront annoncés le 25 février. Le dernier film coproduit entre la France et la République Tchèque qui a été primé aux Césars était Marguerite de Xavier Gianoloi avec les décors de l’architecte Martin Kurel.

Après avoir été nominé pour l’European Film Award, c’est un autre prix important pour le cinéma et l’animation tchèques.