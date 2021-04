L’histoire de la Shoah : un enjeu politique brûlant en Pologne. À l’Est du nouveau #8

L’histoire et la mémoire de la Shoah en Pologne sont devenues, depuis l’arrivée du parti national-conservateur Droit et Justice au pouvoir en 2015, en enjeu politique de premier plan dans ce pays.

Épisode n°8 : L’histoire de la Shoah : un enjeu politique brûlant en Pologne



La quasi-totalité des juifs polonais a été exterminée lors de la Seconde Guerre mondiale. L’implication de citoyens polonais eux-mêmes dans la Shoah et dans les violences antisémites de l’immédiat après-guerre, redécouverte par les historiens au début des années 2000, est aujourd’hui contestée par les dirigeants du parti national-conservateur Droit et Justice au pouvoir dans le pays. Histoire et mémoire sont ainsi au cœur d’importants conflits politiques qui n’épargnent pas le monde académique et universitaire.

Illustration : Auschwitz II-Birkenau concentration & extermination camp. Fred Romero. 15 août 2015. CC BY 2.0 license.