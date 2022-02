Les Roumains se mobilisent à travers tout le pays pour aider les Ukrainiens

Des milliers de personnes venues d’Ukraine se rendent en Roumanie pour transiter ou trouver un refuge. Les deux pays partagent 650 kilomètres de frontière, soit la plus longue de l’Union européenne. À Siret, dans la région de Bucovine, les locaux affluent pour prêter main forte aux arrivants.

« Je suis venu aider nos confrères qui sont dans la guerre » s’exclame Liviu en français dans sa voiture, entouré de pain et de jus de fruits. Il est venu d’un village voisin pour les donner aux Ukrainiens, qui arrivent une centaine de mètres plus loin par centaines, au poste-frontière de Siret. Ce sont des femmes principalement, avec des jeunes enfants et des bébés, car les hommes de 18 à 60 sont mobilisés et ont l’interdiction de quitter le territoire, sauf s'ils sont pères célibataires ou qu'ils ont une autre nationalité. À pied, le temps d’attente était d’environ quatre heures vendredi après-midi, mais plus d’une journée pour ceux qui arrivaient en voiture. « On entendait parler des tensions depuis quelques mois, et on pensait que . . .