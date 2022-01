Les IIIe Rencontres littéraires du Courrier des Balkans se dérouleront samedi 5 février à Arcueil en région parisienne, avec une présentation de l’ouvrage « La Hongrie sous Orban » édité par les éditions Plein Jour avec Le Courrier d’Europe centrale.

Danilo Kiš, Bekim Sejranović et Naim Frashëri… Des auteurs classiques à redécouvrir et des jeunes plumes des Balkans. Les souvenirs de la guerre de Bosnie-Herzégovine et un voyage au Liberland, improbable « pays », coincé entre Croatie et Serbie. Des rencontres, des dédicaces, des expos… Bienvenue aux IIIe Rencontres littéraires du Courrier des Balkans !

• Romans, essais, témoignages, beaux-livres, dédicaces : venez découvrir la Grande librairie des Balkans

• Stands d’éditeurs

• La bouquinerie-braderie des Balkans, pour trouver des introuvables et des vieux livres à des prix imbattables ! Venez déposer les livres dont vous ne voulez plus, ils seront revendus au bénéfice du Courrier des Balkans. Vous ferez ainsi d’une pierre trois coups : des heureux, de la place dans vos bibliothèques, et un geste de soutien.

• Snack-bar balkanique toute la journée (sous réserve)

Programme

11h30

Assemblée générale de l’association Courrier des Balkans.

14h30

Table ronde : Danilo Kiš, un contemporain indispensable

Animée par Pascale Delpech

Avec :

Olivier Maillart, écrivain, critique et traducteur

Linda Lê, écrivaine (sous réserve)

Lakis Proguidis, écrivain et éditeur de la revue L’Atelier du roman

Ivana Velimirac, écrivaine et traductrice

Reynald Lahanque, professeur à l’Université de Nancy 2

Rencontres

16h

Taina Tervonen, Les Fossoyeuses, Paris, éditions Marchialy, 2021.

Une anthropologue, une enquêtrice, une journaliste : trois femmes font parler les morts et les vivants, en quête de vérité dans un pays traumatisé par la guerre, la Bosnie-Herzégovine.

16h30

Sébastien Gobert, New York, Ukraine : Guide d’une ville inattendue, avec des photographies de Niels Aeckermann, éditions Noir sur Blanc, 2021.

Le photographe Niels Ackermann et le journaliste Sébastien Gobert nous emmènent en voyage dans le Donbass, dans la ville de Novhorodske, autrefois appelée New York. A quelques kilomètres de la ligne de front…

17h

Corentin Léotard et Gwendal Piégais, La Hongrie sous Orban. Histoires de la Grande Plaine, Plein Jour, 2022.

17h30

Timothée Demeillers, Voyage au Liberland. Gloire et déboires d’une aventure libertarienne au coeur de l’Europe, Paris, éditions Marchialy, 2022.

Entre la Serbie et la Croatie, sur une rive du Danube, il y a une terra nullius, une terre non revendiquée. Une aubaine pour Vít Jedlicka, libertarien tchèque, qui en profite pour y créer un état de toute pièce….

Timothée Demeillers est aussi l’auteur du roman Demain la brume (Asphalte, 2020)

18h

Nicolas Trifon, Oublier Cioran et Cie, chronique de la Roumanie contemporaine, éditions Non Lieu, 2021.

Chaque rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

18h45

Poezi të shpirtit – Poèmes de l’âme

Récitation et présentation de l’œuvre de Naïm Frashëri (suivi d’un intermède musicale) par Enris Qinami.

19h30

Lecture – Ton fils Huckleberry Finn

Le comédien Iljir Selimovski lit des extraits de Ton fils Huckleberry Finn, un roman de Bekim Sejranović.

Présentation par sa traductrice, Chloé Billon.

L’entrée à tous les événements se déroulant dans le Centre Marius Sidobre est libre et gratuite.

Port du masque obligatoire, passe vaccinal exigé selon la règlementation en vigueur.