L’équipe du Courrier d’Europe centrale a fait son séminaire annuel à Prague

Notre douzaine de correspondants régionaux s’est retrouvée à Prague fin avril. L’objectif : préparer de nouveaux chantiers et projets afin de poursuivre le développement de notre média indépendant.

Après Cracovie au printemps 2022, l’équipe du Courrier d’Europe centrale s’est réunie à Prague pour son séminaire annuel, à la fin du mois d’avril. Ses 12 journalistes pros sont venus de Vienne, Budapest, Vilnius, Bucarest, Varsovie et Kiev.

Avec ces objectifs : renforcer ensemble notre couverture médiatique, préparer les évènements incontournables à venir (notamment les élections en vue en Slovaquie puis en Pologne, cet automne), défricher de nouveaux sujets.

Côté technique, les chantiers sont aussi nombreux : nous travaillons sur une lettre d’information hebdomadaire plus adaptée aux besoins des lecteurs et sur la création d’un site internet plus rapide et moderne.

Il y aura aussi une surprise d’ici la fin de l’année, mais nous n’en disons pas plus à ce stade.

Nous avons eu la chance d’organiser le séminaire au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES). Cette journée s’est conclue par une table-ronde autour du livre de Ronan Hervouet, « La Révolution suspendue ». Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du Cefres pour son bel accueil.

L’indépendance à un prix

Vous le savez, nous sommes un média indépendant qui tire l’essentiel de ses revenus des abonnements des lecteurs.

En 2021 et 2022, notre média a bénéficié du soutien de la fondation Heinrich Boell, créée par le parti Vert allemand, à hauteur de 10 000 et 15 000 euros. Ces subventions nous ont permis de mobiliser des journalistes en Ukraine et leurs articles ont été publiés en accès libre sur notre site (avec mention de la subvention).

Avec votre abonnement, nous faisons fonctionner le site et nous rémunérons nos journalistes, rien d’autre. Nous avons donc besoin de vous pour continuer et progresser !

L’équipe du Courrier d’Europe centrale.

De gauche à droite : Corentin Léotard, Hélène Bienvenu, Daniel Psenny, Clara Marchaud, Simon Gleize, Gwendal Piégais, Patrice Senécal, Adrien Beauduin, Marine Leduc, Aleksandra Wlodarczyk, Matthieu Boisdron, Thomas Laffitte (sans oublier Marielle Vitureau hors cadre !).