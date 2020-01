Le Courrier d’Europe centrale vous propose une croisière exceptionnelle sur le Danube !

Les rédactions du Courrier des Balkans et du Courrier d’Europe centrale s’associent à « Rivages du Monde » pour vous proposer une odyssée danubienne exceptionnelle de 12 jours et 11 nuits, au mois de juillet 2020, à bord de l’Amadeus Elegant.

• 9 pays traversés en une seule croisière

• 9 conférences incluses dans le prix de la croisière

• 5 conférenciers experts à bord avec vous

• une croisière 100% francophone

• un encadrement de qualité

• un bateau de grand confort pour 148 passagers seulement

• une extension possible en Transylvanie

Depuis des siècles, le Danube est un fleuve qui rassemble des peuples et des cultures multiples. Naviguer entre Roumanie, Bulgarie, Serbie, Croatie, Hongrie, Slovaquie, Autriche et Allemagne est la meilleure manière de comprendre l’importance centrale de ce fleuve non seulement dans l’histoire de notre continent, mais aussi dans les imaginaires européens.

Accompagnés par les meilleures spécialistes francophones des Balkans et de l’Europe centrale, cette croisière exceptionnelle alliera culture, patrimoine, découverte et géopolitique. Au rythme lent de la navigation fluviale, les paysages prendront la parole pour raconter l’histoire des hommes et des femmes qui ont vécu et qui vivent sur les rives du fleuve.

Les œuvres des grands écrivains danubiens Panaït Istrati, Elias Canetti, Danilo Kiš, Sandor Márai, Claudio Magris et tant d’autres nous accompagneront tandis que les conférences reviendront sur les déchirements du passé récent, notamment les guerres yougoslaves. Elles ouvriront aussi le questionnement sur l’avenir européen des Balkans et l’avenir de tout notre continent, rongé par la montée des nationalismes.

À bord, musique et films seront aussi de la partie pour compléter cette odyssée danubienne.

Jean-Arnault Dérens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans ;

Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d’Europe Centrale ;

Alain Souleille, directeur de Rivages du Monde.

Giurgiu / Bucarest (Roumanie) • Vidin et Orjahovo (Bulgarie) • Les Portes de Fer • Belgrade (Serbie) • Vukovar (Croatie) • Budapest (Hongrie) • Bratislava (Slovaquie) • Vienne (Autriche) • Linz (Autriche) • Passau/Munich (Allemagne)

Programme détaillé des escales, des excursions et des animations et conditions de vente dans la brochure téléchargeable en PDF ici.