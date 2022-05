La Moldavie à la croisée des chemins ? À l’Est du nouveau #21

Les aspirations européennes de la Moldavie sont menacées par l’offensive de la Russie en Ukraine. Tour d’horizon des perspectives de ce pays avec Florent Parmentier, docteur en Science politique, chercheur à Sciences Po Paris et secrétaire général du CEVIPOF.

Épisode n°21. La Moldavie à la croisée des chemins ?



La Moldavie, petit pays d’Europe orientale coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, est depuis plusieurs années engagée sur le chemin d’un rapprochement avec l’Union européenne. Dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement moldave a officiellement déposé, le 3 mars 2022, sa candidature en vue d’une adhésion à l’UE. Tour d’horizon des aspirations et perspectives européennes de la Moldavie avec Florent Parmentier, docteur en Science politique, chercheur à Sciences Po Paris et secrétaire général du CEVIPOF.

Illustration : Une manifestation pro-européenne dans la capitale moldave, Chișinău, le 6 avril 2014. Photographie : Tolea93 / CC-BY-SA-3.0.

