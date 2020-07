Élection présidentielle polonaise : le débat d’entre-deux-tours du Courrier

Alors qu’Andrzej Duda a largement remporté le premier tour de l’élection présidentielle polonaise, un second tour très disputé se profile. Le Courrier d’Europe centrale a eu le plaisir de réunir plusieurs observateurs avisés de la vie politique polonaise pour en discuter. Un débat en vidéo à ne pas manquer !

Durant ce débat, organisé par le Courrier d’Europe centrale et que nous consacrons à l’élection présidentielle polonaise, découvrez les analyses et réflexions de Thibault Deleixhe (docteur de l’INALCO et traducteur), Romain Su (journaliste et correspondant en Pologne) et Agnieszka Żuk (agrégée de polonais et traductrice littéraire). Un débat présenté et animé par Gwendal Piégais.

« Il faut reconnaître que les politiques redistributrices sont le fruit du programme du PiS, et ce sont elles qui ont contribué à sortir de l’extrême pauvreté toute une série d’habitants des localités rurales de Pologne ou parfois de certaines aires urbaines délaissées, comme en Silésie… Mais il est vrai aussi, qu’une forme de prospérité retrouvée de la Pologne, que sa santé économique et sa robustesse, qui lui ont permis de traverser la crise de 2008 de façon plus ou moins heureuse, sont des conséquences de la politique mise en place par la plateforme civique. Mais c’est plus difficile à faire comprendre ou faire entendre auprès d’un électorat qui n’a pas la mémoire aussi longue… »

Pour prolonger ce débat, découvrez leurs articles, travaux et analyses :

