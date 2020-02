Des centaines de réfugiés manifestent au pied de la frontière pour entrer en Hongrie

Plusieurs centaines de migrants ont atteint la frontière serbo-hongroise, espérant pouvoir traverser la Hongrie pour rallier l’Europe de l’Ouest. Face à une frontière bouclée, ils vont devoir passer la nuit dehors.

Environ trois cents réfugiés sont arrivés jeudi après-midi vers quatre heures au poste frontière de Kelebia, point de passage frontalier entre la Serbie et la Hongrie.

Beaucoup viennent de Syrie et d’Afghanistan, d’autres du Yémen, et ont passé plusieurs semaines, voir plusieurs mois, coincés dans les Balkans, rapporte un correspondant de HVG présent sur place. Un réfugié syrien a déclaré au journal qu’il cherche à rejoindre les membres de sa famille déjà en Allemagne. Beaucoup d’enfants se trouvent dans le groupe, et même des nourrissons.

Több száz menekült tüntet a kelebiai határnál Több száz menekült tüntet a kelebiai határnál Posted by HVG on Thursday, February 6, 2020

Les réfugiés ont organisé une manifestation pacifique et un sit-in en fin d’après-midi, pour alerter sur leur sort, espérant obtenir l’ouverture de la frontière et poursuivre leur route plus loin vers l’Europe occidentale. « Nos enfants méritent mieux », « Nous sommes des réfugiés, pas des criminels », peut-on lire sur des pancartes.

La manifestation a été organisée via un groupe Facebook fermé, et selon les informations de HVG, un autre groupe s’est mis en route en direction de la frontière serbo-hongroise depuis la ville de Subotica.

Deux bus de police attendaient les migrants au niveau de la frontière, le point de passage routier a été bouclé par une longue grille de fer, et un hélicoptère a plusieurs fois survolé la zone.

Plusieurs milliers de personnes se trouvent coincés dans un cul-de-sac dans les Balkans, les polices hongroise, au nord, et croate, à l’Ouest, veillant à l’étanchéité de la frontière Schengen. Elles ont recourt à des méthodes brutales dénoncées par des organisations humanitaires et les Nations-Unies.